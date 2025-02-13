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У Вашингтоні ухвалили рішення про санкції проти прокурора МКС. Йдеться саме про того прокурора, який погодився видати ордер на арешт російського диктатора Путіна

Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США, передає RegioNews.

У Вашингтоні ухвалили рішення про санкції проти посадовців Міжнародного кримінального суду. Зокрема, йдеться про прокурора Каріма Хана. Саме він видав ордер на арешт президента РФ Владіміра Путіна.

Обмеження передбачають для прокурорів замороження всіх активів у США. Також йдеться про візові обмеження і для самих прокурорів МКС, і для їхніх родичів.

Зазначається, що протягом 60 днів міністр фінансів Скотт Бессент повинен подати звіт із переліком осіб, які потраплять під дію санкцій.

Слід зазначити, що в Україні також нещодавно запровадили санкції. 12 лютого, згідно з рішенням РНБО, ухвалено рішення про санкції проти п’ятьох осіб. У список потрапили звіт із переліком осіб, які потраплять під дію санкцій.