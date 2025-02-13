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В Вашингтоне приняли решение о санкциях против прокурора МКС. Речь идет именно о том прокуроре, который согласился выдать ордер на арест российского диктатора Путина.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, передает RegioNews.

В Вашингтоне приняли решение о санкциях против должностных лиц Международного уголовного суда. В частности, речь идет о прокуроре Кариме Хане. Именно он выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Ограничения предусматривают для прокуроров заморозку всех активов в США. Также речь идет о визовых ограничениях и для самих прокуроров МКС, и для их родственников.

Отмечается, что в течение 60 дней министр финансов Скотт Бессент должен предоставить отчет с перечнем лиц, которые попадут под действие санкций.

Следует отметить, что в Украине также недавно ввели санкции. 12 февраля, согласно решению СНБО , принято решение о санкциях против пяти человек. В список попали отчеты со списком лиц, которые попадут под действие санкций.