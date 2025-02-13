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13 лютого 2025, 19:28

У документі про нові санкції РНБО проти олігархів знайшли помилки

13 лютого 2025, 19:28
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Журналісти дослідили документ, ухвалений за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО), про запровадження санкцій проти низки українських бізнесменів та виявили там деякі неточності

Про це повідомляє RegioNews.

Зокрема, виявлено помилку у документі про санкції проти бізнесмена Костянтина Жеваго, повідомив у Facebook журналіст Максим Савчук. Там неправильно вказана дата народження бізнесмена. Жеваго народився у 1974, а в документі вказана дата народження 1957 рік.

Також журналіст зазначив, що у документі щодо санкцій проти лідера Європейської солідарності та експрезидента України Петра Порошенка неправильно вказаний податковий номер.

Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука.

За словами президента, всі вони здійснювали діяльність в інтересах РФ. І по кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці.

Згодом Зеленський заявив, що санкції можуть бути зняті, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії.

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