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РНБО запроваджує санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка. При цьому офіційно рішення РНБО буде опубліковано завтра, 13 лютого

Про це повідомляє Forbes з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Слід зазначити, що раніше Верховна Рада відсторонила Петра Порошенка від засідань парламенту на півроку.

Джерела видання зазначили, що може йтися про статтю "державна зрада". Згодом, у вечірньому зверненні, президент України Володимир Зеленський повідомив, що рішення РНБО буде опубліковане 13 лютого. Водночас він не уточнив, про санкції відносно кого йдеться.

"Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців", - сказав голова держави.

Зовсім скоро сам Петро Порошенко зробив заяву. Він підтвердив інформацію про санкції проти нього, згідно з рішенням РНБО. При цьому він заявив, що це "антиконституційне, політично мотивоване" рішення проти нього. Замовником він назвав Зеленського.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський казав про те, що будуть запроваджені нові санкції проти олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Вже тоді в багатьох були підозри, що в цьому списку може виявитися й п'ятий президент Петро Порошенко.