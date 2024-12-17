В Москве прогремел взрыв: ликвидировали российского топ-генерала и его помощника

фото: росСМИ

Сегодня утром, 17 декабря, в Москве в результате взрыва погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник

Следственный комитет РФ подтвердил ликвидацию генерал-лейтенанта, которому накануне СБУ заочно сообщила о подозрении, сообщает RegioNews.

По имеющимся данным, взрыв произошел у жилого дома на Рязанском проспекте, когда россияне заходили в подъезд. Предварительно сдетонировало взрывное устройство, заложенное в самокат.

"В результате происшествия погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", - сообщили в Следкоме РФ.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову. Он ответственен за применение химического оружия против ВСУ.