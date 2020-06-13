В МОЗ назвали області, в яких українці можуть безпечно відпочивати

Відпочити можна в чотирьох областях України

Відпочити можна в чотирьох областях України

Фото: з відкритих джерел

На тлі пандемії коронавіруса в МОЗ визначили найбільш безпечні області для літнього відпочинку українців.

Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, в цих областях зараз відкрито все, і українці можуть відправитися туди на відпочинок.

Відкрито все зараз в областях, в яких показники відповідають критеріям, задекларованих урядом. Тобто можна поїхати в Одеську, Херсонську область, Запорізьку, Миколаївську, і відпочивати в Україні", - сказав Ляшко.

Також він нагадав, що з 15 червня відкриваються зовнішні авіаперельоти.

"Євросоюз каже також, що з 1 липня відкриє для нас свої кордони для іноземних громадян третіх країн, якщо ці країни дотримуються певних епідеміологічних норм", - додав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, в Україні за останню добу зафіксовано новий антирекорд захворюваності - захворіли 753 людини.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)