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13 червня 2020, 12:41 49

В МОЗ назвали області, в яких українці можуть безпечно відпочивати

13 червня 2020, 12:41 49
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Відпочити можна в чотирьох областях України
Відпочити можна в чотирьох областях України
Фото: з відкритих джерел
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На тлі пандемії коронавіруса в МОЗ визначили найбільш безпечні області для літнього відпочинку українців.

Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, в цих областях зараз відкрито все, і українці можуть відправитися туди на відпочинок.

Відкрито все зараз в областях, в яких показники відповідають критеріям, задекларованих урядом. Тобто можна поїхати в Одеську, Херсонську область, Запорізьку, Миколаївську, і відпочивати в Україні", - сказав Ляшко.

Також він нагадав, що з 15 червня відкриваються зовнішні авіаперельоти.

"Євросоюз каже також, що з 1 липня відкриє для нас свої кордони для іноземних громадян третіх країн, якщо ці країни дотримуються певних епідеміологічних норм", - додав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, в Україні за останню добу зафіксовано новий антирекорд захворюваності - захворіли 753 людини.

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коронавірус Україна карантин МОЗ Віктор Ляшко відпочинок
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