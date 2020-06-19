"Укрзалізниця" відновить рух ще півсотні електричок

Відновлення курсування приміських поїздів відбудеться 23 червня

Відновлення курсування приміських поїздів відбудеться 23 червня

Фото: Центр транспортних стратегій

"Укрзалізниця" продовжує відновлювати рух приміських поїздів. З 23 червня почнуть курсувати ще 50 електричок.

Про це повідомляє прес-служба УЗ, пише RegioNews.

З вівторка почнуть курсування ще 27, а з середи - ще 23 приміські поїзди по філії "Південна залізниця".

Всього на сьогоднішній день в Україні курсують 533 приміських поїзда.

Нагадаємо, з 15 червня почали курсувати електрички фастівського, ніжинського та яготинського напрямів.