"Укрзалізниця" відновить рух ще півсотні електричок
Відновлення курсування приміських поїздів відбудеться 23 червня
Відновлення курсування приміських поїздів відбудеться 23 червня
"Укрзалізниця" продовжує відновлювати рух приміських поїздів. З 23 червня почнуть курсувати ще 50 електричок.
Про це повідомляє прес-служба УЗ, пише RegioNews.
З вівторка почнуть курсування ще 27, а з середи - ще 23 приміські поїзди по філії "Південна залізниця".
Всього на сьогоднішній день в Україні курсують 533 приміських поїзда.
Нагадаємо, з 15 червня почали курсувати електрички фастівського, ніжинського та яготинського напрямів.
Населення України за чотири місяці зменшилось майже на 100 тисяч - ДержстатВсі новини »
19 червня 2020, 13:31Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу понад 900 нових випадків
19 червня 2020, 09:51Туреччина прийматиме українських туристів з 1 липня
18 червня 2020, 19:21
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини