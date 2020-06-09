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09 червня 2020, 15:30 8

Іран заявив про шістьох затриманих у справі збитого літака МАУ

09 червня 2020, 15:30 8
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Троє з них вже звільнені під заставу, ще троє перебувають під вартою
Троє з них вже звільнені під заставу, ще троє перебувають під вартою
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Судова влада Ірану заявляє, що були затримані шестеро підозрюваних у справі про збитий в небі країни авіалайнер "Міжнародних авіаліній України".

Про це заявило іранське урядове інформагентство IRNA з посиланням на представника судової влади країни Голамхосейна Есмаїлі, пише RegioNews.

За словами Есмаїлі, у справі про збитий український літак були затримані шестеро підозрюваних. Троє з них вже звільнені під заставу, ще троє перебувають під вартою.

Нагадаємо, літак рейсу "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився 8 січня цього року в Ірані. В результаті катастрофи загинули 176 осіб.

Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяла на себе військова гілка виконавчої влади Ірану.

На початку червня МЗС Ірану заявило, що розслідування катастрофи українського Boeing-737 майже завершено.

У той же час Іран відмовляється надати Україні "чорні скриньки" авіалайнера.

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