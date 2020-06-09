Иран заявил о шестерых задержанных по делу сбитого самолета МАУ

Трое из них уже освобождены под залог, еще трое находятся под стражей

Трое из них уже освобождены под залог, еще трое находятся под стражей

Судебная власть Ирана заявляет, что были задержаны шестеро подозреваемых по делу о сбитом в небе страны авиалайнер "Международных авиалиний Украины".

Об этом заявило иранское правительственное информагентство IRNA со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхосейна Эсмаили, пишет RegioNews. По словам Эсмаили, в деле о сбитом украинский самолет были задержаны шестеро подозреваемых. Трое из них уже освобождены под залог, еще трое находятся под стражей. Напомним, самолет рейса "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января этого года в Иране. В результате катастрофы погибли 176 человек. Иран официально признал, что по ошибке сбил самолет МАУ, ответственность за это взяла на себя военная ветвь исполнительной власти Ирана. В начале июня МИД Ирана заявило, что расследование катастрофы украинского Boeing-737 почти завершено. В то же время Иран отказывается предоставить Украине "черные ящики" авиалайнера.

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