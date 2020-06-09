Иран заявил о шестерых задержанных по делу сбитого самолета МАУ
Судебная власть Ирана заявляет, что были задержаны шестеро подозреваемых по делу о сбитом в небе страны авиалайнер "Международных авиалиний Украины".
Об этом заявило иранское правительственное информагентство IRNA со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхосейна Эсмаили, пишет RegioNews.
По словам Эсмаили, в деле о сбитом украинский самолет были задержаны шестеро подозреваемых. Трое из них уже освобождены под залог, еще трое находятся под стражей.
Напомним, самолет рейса "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января этого года в Иране. В результате катастрофы погибли 176 человек.
Иран официально признал, что по ошибке сбил самолет МАУ, ответственность за это взяла на себя военная ветвь исполнительной власти Ирана.
В начале июня МИД Ирана заявило, что расследование катастрофы украинского Boeing-737 почти завершено.
В то же время Иран отказывается предоставить Украине "черные ящики" авиалайнера.