18:04  09 июня
В Кривом Роге загорелся трамвай с пассажирами
10:34  09 июня
Четверо переселенцев из Донбасса представят ОРДЛО на переговорах в Минске
14:54  09 июня
СБУ за три месяца обнаружила более 20 пророссийских агитаторов
UA | RU
UA | RU
09 июня 2020, 15:30 8

Иран заявил о шестерых задержанных по делу сбитого самолета МАУ

09 июня 2020, 15:30 8
Читайте також українською мовою
Трое из них уже освобождены под залог, еще трое находятся под стражей
Трое из них уже освобождены под залог, еще трое находятся под стражей
Читайте також
українською мовою

Судебная власть Ирана заявляет, что были задержаны шестеро подозреваемых по делу о сбитом в небе страны авиалайнер "Международных авиалиний Украины".

Об этом заявило иранское правительственное информагентство IRNA со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхосейна Эсмаили, пишет RegioNews.

По словам Эсмаили, в деле о сбитом украинский самолет были задержаны шестеро подозреваемых. Трое из них уже освобождены под залог, еще трое находятся под стражей.

Напомним, самолет рейса "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января этого года в Иране. В результате катастрофы погибли 176 человек.

Иран официально признал, что по ошибке сбил самолет МАУ, ответственность за это взяла на себя военная ветвь исполнительной власти Ирана.

В начале июня МИД Ирана заявило, что расследование катастрофы украинского Boeing-737 почти завершено.

В то же время Иран отказывается предоставить Украине "черные ящики" авиалайнера.

суд Украина Иран авиакатастрофа МАУ расследование самолет задержанные
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Черкасской области в интернате выявили вспышку COVID-19
09 июня 2020, 15:29
СБУ за три месяца обнаружила более 20 пророссийских агитаторов
09 июня 2020, 14:54
Сотрудники "Антонова" митингуют против руководства "Укроборонпрома"
09 июня 2020, 13:43
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
Все публикации »
Михаил Дяденко
Юрий Бутусов
Сергей Лещенко
Все блоги »