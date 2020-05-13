Коронавірус може перекреслити усі успіхи охорони здоров'я, - ВООЗ

Пандемію COVID-19 назвали найбільшої за 100 років

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Пандемію COVID-19 назвали найбільшої за 100 років

Про це сказано в доповіді ВООЗ, передає RegioNews.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус розповів про статистику охорони здоров'я в світі. Так, загальносвітові тенденції свідчать про прогрес і збільшення рівня життя. При цьому найвище зростання тривалості життя зафіксували у країнах з низьким рівнем доходів.

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли і про проблеми. Це недостатнє охоплення населення медичними послугами та брак коштів для оплати лікування. Так, не менше половини населення планети не змогли отримати основні послуги. При цьому COVID-19 порушив баланс сил. Пандемія коронавіруса загрожує усьому досягнутому прогресу, зазначили у ВООЗ.

Нагадаємо, два тижні тому ВООЗ скликала надзвичайний комітет через поширення коронавіруса. Зараз в Ізраїлі розробляють вакцину від хвороби.