Тести на коронавірус в Україні обробляє 49 лабораторій

МОЗ назвав найбільш завантажені установи

МОЗ назвав найбільш завантажені установи

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

У Міністерстві охорони здоров’я стверджують, що діагностування за методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тести) проводять як державні, так і приватні лабораторії. Водночас у списку на офіційному сайті ЦГЗ наведено одне колективне мале підприємство (міська лікарня у Києві), 2 комунальних підприємства, 8 комунальних неприбуткових установ, 26 держустанов та Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит”. Таким чином, тести на коронавірус проводять ще не менше, ніж 11 приватних лабораторій.

На 12 травня обробили вже 187 307 зразків. При цьому найбільше навантаження лягло на обласні лабораторні центри МОЗ у Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській та Запорізькій областях, а також на Київський міський лабораторний центр.

У Центрі громадського здоров'я нагадали, які категорії населення можуть бути протестовані у державних установах. Це ті, кому встановили підозру на коронавірус та особи, які контактували із пацієнтами, в яких вже підтвердили хворобу; люди, у яких діагностували пневмонію та люди, які вже перехворіли на COVID-19. Крім того, кожні 5 днів тестують медиків.

У приватних лабораторіях вартість проведення ПЛР-тесту на коронавірус стартує від 2,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у столиці скаржилися на те, що лабораторії не встигають обробляти усі зразки. А в Національній академії наук заявили, що уряд не виділив гроші на виробництво тест-систем.