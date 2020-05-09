Європейський союз відзначає 70-ту річницю від дня заснування

Урочистості з нагоди Дня Європи проведуть в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу

Урочистості з нагоди Дня Європи проведуть в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу

У Європейському Союзі в суботу, 9 травня, відзначають 70-ту річницю свого заснування - День Європи. Урочистості у всіх державах-членах Євросоюзу проведуть онлайн "за виняткових обставин, оскільки Європа активно бореться на всіх фронтах за подолання кризи коронавірусу".

День Європи символізує важливі віхи в історії Євросоюзу, повідомляється в комюніке Єврокомісії, пише RegioNews з посиланням на DW.

Європейські інституції відзначають свято онлайн-кампанією європейської солідарності та єдності.

Мета європейської солідарності сьогодні актуальна як ніколи", - заявила з нагоди свята голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії та члени виконавчої колегії ЄС протягом дня спілкуватимуться з громадянами за допомогою вебінарів та відеодебатів про ключові моменти євроінтеграції та майбутнє ЄС.

Нагадаємо, 9 травня 1950 року французький політик, тодішній міністр закордонних справ Франції Робер Шуман запропонував об'єднати металургійну та вуглевидобувну галузі Франції й Західної Німеччини, а також інших європейських країн - ця пропозиція відома як Декларація Шумана.

Ініціатива слугувала економічному відновленню після війни, а також сприяла примиренню колишніх ворогів і гарантувала мир у Європі. Важливі для військової промисловості вугілля, залізо та сталь мали перебувати під спільним контролем.

Договір про створення Європейського об'єднання вугілля та сталі підписали в 1951 році в Парижі. До нього увійшли Франція, Західна Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Так було зроблено важливий крок до об'єднання Європи після Другої світової війни. Згодом було створено європейську економічну спільноту, а відтак засновано Європейський Союз.

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