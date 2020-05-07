Польща відмовилася від виборів президента через коронавірус

Партія влади наполягає на голосуванні поштою

Фото: Facebook Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Партія влади наполягає на голосуванні поштою

Правляча партія Польщі "Право і Справедливість" не змогла домовитися з опозицією про те, як проводити вибори в умовах пандемії COVID-19.

Про це сказано в спільній заяві коаліції, передає RegioNews.

Представники "Права і Справедливості" пропонували не відмовлятися від голосування, а перевести його у заочний формат. Тобто громадяни мали б вкласти свої бюлетені у поштові скриньки. Опозиція заявила, що такі вибори створять численні можливості для зловживань, а забезпечити таємницю голосування буде неможливо. Низка політиків закликала до бойкоту.

Тривогу з приводу проведення виборів у Польщі озвучували також і в Єврокомісії, оскільки заочні вибори не відповідатимуть міжнародним стандартам . У Брюсселі нагадали, що Рада Європи рекомендувала всім країнам-членам утриматися від змін у виборчій системі на період пандемії.

Законопроект про вибори поштою підтримали у Сеймі (нижній палаті парламенту), але Сенат відхилив його. У верхній палаті закликали уряд ввести режим надзвичайного стану, що стане достатньою підставою для перенесення виборів. Дії опозиції правляча партія назвала неготовністю до конструктиву.

Втім, "Право і Справедливість" все ще має шанси выдстояти свій сценарій. До партії входить більше половини депутатів сейму, а цього достатньо, щоб відхилити рішення Сенату. Власне, зараз в "Піс" не мають наміру відмовлятися від заочних виборів. Тут стверджують, що, після того, як Верховний суд анулює призначене на 10 травня голосування, Сейм оголосить дату нових виборів. І їх влада теж пропонує провести поштою.

Нагадаємо, раніше Рада Євросоюзу закликала країни-учасниці посилити співпрацю під час пандемії коронавірусу.