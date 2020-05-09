Европейский союз отмечает 70-ю годовщину со дня основания

Торжества по случаю Дня Европы проведут в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса

Торжества по случаю Дня Европы проведут в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса

В Европейском Союзе в субботу, 9 мая, отмечают 70-ю годовщину своего основания - День Европы. Торжества во всех государствах-членах Евросоюза проведут онлайн "при исключительных обстоятельствах, поскольку Европа активно борется на всех фронтах за преодоление кризиса коронавируса".

День Европы символизирует важные вехи в истории Евросоюза, сообщается в коммюнике Еврокомиссии, пишет RegioNews со ссылкой на DW.

Европейские институции отмечают праздник онлайн-кампанией европейской солидарности и единства.

Цель европейской солидарности сегодня актуальна как никогда", - заявила по случаю праздника глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Глава Еврокомиссии и члены исполнительной коллегии ЕС в течение дня будут общаться с гражданами посредством вебинаров и видеодебатов о ключевых моментах евроинтеграции и будущем ЕС.

Напомним, 9 мая 1950 года французский политик, тогдашний министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил объединить металлургическую и угледобывающую отрасли Франции и Западной Германии, а также других европейских стран - это предложение известно как Декларация Шумана.

Инициатива служила экономическому восстановлению после войны, а также способствовала примирению бывших врагов и гарантировала мир в Европе. Важные для военной промышленности уголь, железо и сталь должны были находиться под совместным контролем.

Договор о создании Европейского объединения угля и стали подписали в 1951 году в Париже. В него вошли Франция, Западная Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Так был сделан важный шаг к объединению Европы после Второй мировой войны. Впоследствии было создано европейское экономическое сообщество, а затем основан Европейский Союз.

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