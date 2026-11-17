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Під час сьогоднішньої російської атаки під ударом опинилося Закарпаття. Один із ворожих безпілотників типу Shahed влучив по території Мукачівської громади

Про це повідомили в Мукачівській міській раді, передає RegioNews.

Один із дронів влучив у Мукачівській громаді, ще два вдалося подавити засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За попередньою інформацією, даних про руйнування чи постраждалих не надходило.

Загалом повітряна тривога на Закарпатті тривала майже три години.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Нагадаємо, на Львівщині під час масованої російської атаки зафіксували падіння ворожого безпілотника. Дрон упав у полі в одному із сіл Золочівського району неподалік житлового будинку.

Унаслідок ранкового російського удару по Рівненщині знеструмлено понад 300 населених пунктів.