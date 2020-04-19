Дональд Трамп звинуватив Китай у пандемії COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай міг би вчасно зупинити розповсюдження коронавірусу планетою, але не зробив цього

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай міг би вчасно зупинити розповсюдження коронавірусу планетою, але не зробив цього

Про це політик сказав під час брифінгу. Його відео з’явилося на каналі Білого дому у Twitter.

Трамп пообіцяв Китаю серйозні наслідки за приховування фактів про коронавірус. Президент США вважає, що дані про кількість хворих були спотворені. Не виключає, що влада КНР могла зробити це навмисно.

"Якщо з'ясується, що влада Китаю навмисно приховували факти, то повинні бути наслідки", - сказав очільник Білого дому.

Нагадаємо, що 18 квітня у світі діагностували 81 287 заражень COVID-19. У світі з 2 328 124 випадків захворювання 594 192 особи одужали та 160 518 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

В Україні станом на 9:00 19 квітня 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки.

Як писали RegioNews раніше, станом на 18 квітня у Києві кількість хворих коронавірусом зросла до 770 підтверджених випадків, упродовж доби зафіксовано 65 нових хворих.