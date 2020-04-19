Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19
Об этом политик сказал во время брифинга. Его видео появилось на канале Белого дома в Twitter.
Трамп пообещал Китаю серьезные последствия за сокрытие фактов о коронавирусе. Президент США считает, что данные о количестве больных были искажены. Не исключает, что власти КНР могли сделать это намеренно.
"Если окажется, что власти Китая намеренно скрывали факты, то должны быть последствия", - сказал глава Белого дома.
Напомним, что 18 апреля в мире диагностировали 81 287 заражений COVID-19. В мире с 2 328 124 случаев заболевания 594 192 человека выздоровели и 160 518 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
В Украине по состоянию на 9:00 19 апреля 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.
Как писали RegioNews ранее, по состоянию на 18 апреля в Киеве количество заболевших коронавирусом возросло до 770 подтвержденных случаев, на протяжении суток зафиксировано 65 новых больных.
- 17:57 19 апреля В ВСУ новые случаи инфицирования COVID-19: что известно
- 16:58 19 апреля Пасха на Донбассе: полиция открыла уголовное производство
- 16:37 19 апреля Леса на Житомирщине могли поджечь - МВД
- 16:20 19 апреля Вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве назвали причину
- 14:57 19 апреля В Киеве начал очищаться воздух
- 14:35 19 апреля Сообщили, сколько детей болеет COVID-19
- 08:09 17 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"