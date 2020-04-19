Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай мог бы вовремя остановить распространение коронавируса планетой, но не сделал этого

Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай мог бы вовремя остановить распространение коронавируса планетой, но не сделал этого

Об этом политик сказал во время брифинга. Его видео появилось на канале Белого дома в Twitter. Трамп пообещал Китаю серьезные последствия за сокрытие фактов о коронавирусе. Президент США считает, что данные о количестве больных были искажены. Не исключает, что власти КНР могли сделать это намеренно. "Если окажется, что власти Китая намеренно скрывали факты, то должны быть последствия", - сказал глава Белого дома. Напомним, что 18 апреля в мире диагностировали 81 287 заражений COVID-19. В мире с 2 328 124 случаев заболевания 594 192 человека выздоровели и 160 518 умерло от осложнений, вызванных болезнью. В Украине по состоянию на 9:00 19 апреля 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая. Как писали RegioNews ранее, по состоянию на 18 апреля в Киеве количество заболевших коронавирусом возросло до 770 подтвержденных случаев, на протяжении суток зафиксировано 65 новых больных.

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