Кількість заражень коронавірусом у світі становить майже 600 тисяч
Про це свідчать дані Worldometers, пише Regionews.
З усіх випадків інфікування — 23 тисячі 559 пацієнтів (5%) перебувають у важкому або критичному стані.
Найбільшу кількість інфікованих зареєстрували у США — 104 тисячі 256.
На другому місці за кількістю інфікованих Італія — 86 тисяч 498.
У Китаї, який раніше був лідером за кількістю заражених, наразі 81 тисяча 394 пацієнтів із коронавірусом.
Вірус надалі поширюється Європою. Так, в Іспанії — 65 тисяч 719 випадків, у Німеччині — 50 тисяч 871, у Франції — 32 тисячі 964, а у Великій Британії — 14 тисяч 543.
Також відомо про 32 тисячі 332 випадків інфікування в Ірані та 9 тисяч 478 — у Південній Кореї.
В Україні, за офіційними даними МОЗ станом на вечір 27 березня, зафіксовано 310 випадків зараження коронавірусом, 5 із них — летальні.
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