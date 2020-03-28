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28 березня 2020, 10:13 12

Кількість заражень коронавірусом у світі становить майже 600 тисяч

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28 березня 2020, 10:13 12
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Станом на ранок 28 березня у світі офіційно зафіксували 597 тисяч 458 випадків коронавірусу, 27 тисяч 370 пацієнтів померли, 133 тисячі 373 — одужали.
Фото: Shutterstock
Станом на ранок 28 березня у світі офіційно зафіксували 597 тисяч 458 випадків коронавірусу, 27 тисяч 370 пацієнтів померли, 133 тисячі 373 — одужали.

Про це свідчать дані Worldometers, пише Regionews.

З усіх випадків інфікування — 23 тисячі 559 пацієнтів (5%) перебувають у важкому або критичному стані.

Найбільшу кількість інфікованих зареєстрували у США — 104 тисячі 256.

На другому місці за кількістю інфікованих Італія — 86 тисяч 498.

У Китаї, який раніше був лідером за кількістю заражених, наразі 81 тисяча 394 пацієнтів із коронавірусом.

Вірус надалі поширюється Європою. Так, в Іспанії — 65 тисяч 719 випадків, у Німеччині — 50 тисяч 871, у Франції — 32 тисячі 964, а у Великій Британії — 14 тисяч 543.

Також відомо про 32 тисячі 332 випадків інфікування в Ірані та 9 тисяч 478 — у Південній Кореї.

В Україні, за офіційними даними МОЗ станом на вечір 27 березня, зафіксовано 310 випадків зараження коронавірусом, 5 із них — летальні.


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