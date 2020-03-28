На Буковині зафіксували ще 12 хворих на коронавірус, один одужав

Від початку епідемії у Чернівецькій області зареєстровано вже 59 випадків COVID-19. Одужали загалом п’ятеро людей, одна хвора померла

Фото: ІА АСС

Від початку епідемії у Чернівецькій області зареєстровано вже 59 випадків COVID-19. Одужали загалом п’ятеро людей, одна хвора померла

Про це повідомив губернатор Чернівецької області Сергій Осачук, пише RegioNews. Всього на Буковині зафіксовано 59 випадків інфікування коронавірусом (1 випадок - летальний, 5 пацієнтів - одужали). Географія зафіксованих випадків: Хотинський район: Колінківці – 15 осіб (з них 3 одужали) Хотин - 1 особа. Кіцманський район: Брусниця - 8 осіб (1 летальний) Лужани – 5 осіб. Сторожинецький район: Великий Кучурів - 3 особи Їжівці - 1 особа. Заставнівський район: Заставна – 2 особи, Юрківці - 1 особа. Глибоцький район: Глибока – 2 особи, Кам’янка - 1 особа, Луковиця - 1 особа, Привороки - 1 особа, Чагор - 5 осіб. Новоселицький район: Топорівці - 1 особа (одужав). Вижницький район: Вижниця – 1 особа, Мілієве - 1 особа, Вашківці - 1 особа. Сокирянський район: Струмок - 1 особа. Чернівці - 8 осіб (з них 1 - одужав). Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

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