На Буковині зафіксували ще 12 хворих на коронавірус, один одужав
Про це повідомив губернатор Чернівецької області Сергій Осачук, пише RegioNews.
Всього на Буковині зафіксовано 59 випадків інфікування коронавірусом (1 випадок - летальний, 5 пацієнтів - одужали).
Географія зафіксованих випадків:
Хотинський район: Колінківці – 15 осіб (з них 3 одужали) Хотин - 1 особа.
Кіцманський район: Брусниця - 8 осіб (1 летальний) Лужани – 5 осіб.
Сторожинецький район: Великий Кучурів - 3 особи Їжівці - 1 особа.
Заставнівський район: Заставна – 2 особи, Юрківці - 1 особа.
Глибоцький район: Глибока – 2 особи, Кам’янка - 1 особа, Луковиця - 1 особа, Привороки - 1 особа, Чагор - 5 осіб.
Новоселицький район: Топорівці - 1 особа (одужав).
Вижницький район: Вижниця – 1 особа, Мілієве - 1 особа, Вашківці - 1 особа.
Сокирянський район: Струмок - 1 особа.
Чернівці - 8 осіб (з них 1 - одужав).
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