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28 березня 2020, 09:57 19

На Буковині зафіксували ще 12 хворих на коронавірус, один одужав

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28 березня 2020, 09:57 19
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Від початку епідемії у Чернівецькій області зареєстровано вже 59 випадків COVID-19. Одужали загалом п’ятеро людей, одна хвора померла
Фото: ІА АСС
Від початку епідемії у Чернівецькій області зареєстровано вже 59 випадків COVID-19. Одужали загалом п’ятеро людей, одна хвора померла

Про це повідомив губернатор Чернівецької області Сергій Осачук, пише RegioNews.

Всього на Буковині зафіксовано 59 випадків інфікування коронавірусом (1 випадок - летальний, 5 пацієнтів - одужали).

Географія зафіксованих випадків:

Хотинський район: Колінківці – 15 осіб (з них 3 одужали) Хотин - 1 особа.

Кіцманський район: Брусниця - 8 осіб (1 летальний) Лужани – 5 осіб.

Сторожинецький район: Великий Кучурів - 3 особи Їжівці - 1 особа.

Заставнівський район: Заставна – 2 особи, Юрківці - 1 особа.

Глибоцький район: Глибока – 2 особи, Кам’янка - 1 особа, Луковиця - 1 особа, Привороки - 1 особа, Чагор - 5 осіб.

Новоселицький район: Топорівці - 1 особа (одужав).

Вижницький район: Вижниця – 1 особа, Мілієве - 1 особа, Вашківці - 1 особа.

Сокирянський район: Струмок - 1 особа.

Чернівці - 8 осіб (з них 1 - одужав).

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