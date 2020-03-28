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28 марта 2020, 10:13 12

Количество заражений коронавирусом в мире составляет около 600 тысяч

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28 марта 2020, 10:13 12
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По состоянию на утро 28 марта в мире официально зафиксировали 597 тысяч 458 случаев коронавируса, 27 тысяч 370 пациентов умерли, 133 тысячи 373 - выздоровели
Фото: Shutterstock
По состоянию на утро 28 марта в мире официально зафиксировали 597 тысяч 458 случаев коронавируса, 27 тысяч 370 пациентов умерли, 133 тысячи 373 - выздоровели

Об этом свидетельствуют данные Worldometers, пишет RegioNews.

Из всех случаев инфицирования - 23 тысячи 559 пациентов (5%) находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировали в США - 104 тысячи 256.

На втором месте по количеству инфицированных Италия - 86 тысяч 498.

В Китае, который ранее был лидером по количеству зараженных, пока 81 тысяч 394 пациентов с коронавирусом.

Вирус в дальнейшем распространяется по Европе. Так, в Испании - 65 тысяч 719 случаев, в Германии - 50 тысяч 871, во Франции - 32 тысяч 964, а в Великобритании - 14тысяч 543.

Также известно о 32 тысячах 332 случаев инфицирования в Иране и 9 тысяч 478 - в Южной Корее.

В Украине, по официальным данным Минздрава состоянию на вечер 27 марта, зафиксировано 310 случаев заражения коронавируса, 5 из них - летальные.


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