Количество заражений коронавирусом в мире составляет около 600 тысяч
Об этом свидетельствуют данные Worldometers, пишет RegioNews.
Из всех случаев инфицирования - 23 тысячи 559 пациентов (5%) находятся в тяжелом или критическом состоянии.
Наибольшее количество инфицированных зарегистрировали в США - 104 тысячи 256.
На втором месте по количеству инфицированных Италия - 86 тысяч 498.
В Китае, который ранее был лидером по количеству зараженных, пока 81 тысяч 394 пациентов с коронавирусом.
Вирус в дальнейшем распространяется по Европе. Так, в Испании - 65 тысяч 719 случаев, в Германии - 50 тысяч 871, во Франции - 32 тысяч 964, а в Великобритании - 14тысяч 543.
Также известно о 32 тысячах 332 случаев инфицирования в Иране и 9 тысяч 478 - в Южной Корее.
В Украине, по официальным данным Минздрава состоянию на вечер 27 марта, зафиксировано 310 случаев заражения коронавируса, 5 из них - летальные.
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