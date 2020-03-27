Пандемія коронавірусу прискорюється з експоненціальною швидкістю - ВООЗ

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється

Фото: twitter/XHNews

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ВООЗ у Twitter.

"Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненціальною швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі - 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. Четверті - лише 2 дні. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти", - зазначив він.

"The #COVID19 pandemic is accelerating at an exponential rate.



The first 100,000 cases took 67 days.



The second 100,000 took 11 days.



The third 100,000 took just 4 days.



The fourth 100,000 just 2 days.



Without aggressive action in all countries, millions could die"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020

У свою чергу, станом на ранок 27 березня дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу такі:

усього зареєстровано 532 тисячі 788 випадки зараження COVID-19, померли 24 тис. 77 особи, одужали – 122 тис. 672.

Серед лідерів з найбільшою кількісьтю померлих від COVID-19 - Італія (8215), в Іспанії – 4365, Китаї – 3169, Ірані – 2234, Франція – 1696 та 1295 випадків у США.

Лише за минулу добу в Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 712 людей, в Іспанії - 718, США - 268, Франції - 356, Ірані – 157, Нідерландах – 78, Німеччині – 61, Великій Британії – 115.

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Нагадаємо, станом на 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.