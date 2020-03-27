Пандемия коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью - ВОЗ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВОЗ в Twitter.
"Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые - только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", - отметил он.
"The #COVID19 pandemic is accelerating at an exponential rate.— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020
The first 100,000 cases took 67 days.
The second 100,000 took 11 days.
The third 100,000 took just 4 days.
The fourth 100,000 just 2 days.
Without aggressive action in all countries, millions could die"-@DrTedros
В свою очередь, по состоянию на утро 27 марта данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру такие:
всего зарегистрировано 532 тысячи 788 случая заражения COVID-19, умерли 24 тыс. 77 человека, выздоровели – 122 тыс. 672.
Среди лидеров с наибольшим числом умерших от COVID-19 - Италия (8215), в Испании – 4365, Китае – 3169, Иране – 2234, Франция – 1696 и 1295 случаев в США.
Только за минувшие сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 712 человек, в Испании - 718, США - 268, Франции - 356, Иране - 157, Нидерландах - 78, Германии - 61, Великобритании - 115
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.
Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
- 12:17 27 марта Коронавирус в Киеве: число больных превысило 50
- 12:05 27 марта Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав
- 12:01 27 марта В Житомирской области неизвестные подожгли траву и оставили без газа целое село
- 11:54 27 марта COVID-19 на Винниччине: сколько больных
- 11:50 27 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 27 марта На Буковине три месяца не могут растаможить аппараты искусственной вентиляции легких
- 11:50 27 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
- 14:00 20 марта Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
- 18:38 20 марта СМИ рассказали, как нардепа Елену Шуляк использовала "строительная мафия"