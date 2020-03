Пандемия коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью - ВОЗ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВОЗ в Twitter.

"Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые - только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", - отметил он.

"The #COVID19 pandemic is accelerating at an exponential rate.



The first 100,000 cases took 67 days.



The second 100,000 took 11 days.



The third 100,000 took just 4 days.



The fourth 100,000 just 2 days.



Without aggressive action in all countries, millions could die"-@DrTedros