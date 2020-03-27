Пандемия коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью - ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется

Фото: twitter/XHNews

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВОЗ в Twitter.

"Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые - только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", - отметил он.

"The #COVID19 pandemic is accelerating at an exponential rate.



The first 100,000 cases took 67 days.



The second 100,000 took 11 days.



The third 100,000 took just 4 days.



The fourth 100,000 just 2 days.



Without aggressive action in all countries, millions could die"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020

В свою очередь, по состоянию на утро 27 марта данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру такие:

всего зарегистрировано 532 тысячи 788 случая заражения COVID-19, умерли 24 тыс. 77 человека, выздоровели – 122 тыс. 672.

Среди лидеров с наибольшим числом умерших от COVID-19 - Италия (8215), в Испании – 4365, Китае – 3169, Иране – 2234, Франция – 1696 и 1295 случаев в США.

Только за минувшие сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 712 человек, в Испании - 718, США - 268, Франции - 356, Иране - 157, Нидерландах - 78, Германии - 61, Великобритании - 115

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Напомним, по состоянию на 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.