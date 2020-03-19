Завтра через границу поедут спецпоезда "Перемышль-Киев"
Об этом объявило посольство Украины в Польше в Twitter, пишет RegioNews.
Для украинском, которые застряли в Польше 20 марта запустят специальные поезда по маршруту Перемышль-Львов-Киев.
"Для Вас мы создали еще одну возможность: начинаем специальные железнодорожные рейсы из Перемышля. 20 марта будут курсировать четыре спецпоезда" Укрзализныци "по маршруту Перемышль-Львов-Киев", - говорится в сообщении.
До уваги громадян України у Польщі, які мають бажання повернутися в Україну— Ukraine in Poland (@UKRinPL) March 18, 2020
Для Вас ми створили ще одну можливість: розпочинаємо спеціальні залізничні рейси з Перемишля!!!
2️⃣0️⃣ березня курсуватимуть чотири спецпотяги "Укрзалізниці" за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.
17 марта государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Более 50 тысяч из них - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы.
Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.
Укрзализныця отменяет поезда в Польшу - в ночь на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.
Дуда пообещал Зеленскому помочь украинцам в Польше вернуться домой.
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