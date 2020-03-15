Страны Европы закрывают границы для украинцев
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на европейские СМИ.
Австрия закроет въезд и прекратит авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет ORF.
Люди из Великобритании, Нидерландов Украины и России больше не смогут напрямую въехать в Австрию ", - говорится в публикации издания. С этими странами будет остановлено авиасообщение. Канцлер не уточнил, с какой даты будет действовать запрет.
Среди других решений австрийского правительства - закрытие ресторанов со вторника, закрытие детских и спортивных площадок по всей стране. Продуктовые и табачные магазины, аптеки оставаться открытыми.
По информации посольства Украины в Польше, для выезда в Украину работают только 3 автомобильные пункты пропуска. Это Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Русская и Корчева-Краковец.
Движение на пунктах Зосин-Устилуг, Долгобичув-Угринов, Будомеж-Грушев, Медика-Шегини, Кросценко-Смильница, а также железнодорожные Гребенное-Рава Русская, Кросьценко-Хиров прекращено.
Границу с Польшей на въезд в страну могут пересечь такие категории граждан: граждане Польши; иностранцы, которые находятся в браке или являются детьми граждан Польши или остаются под постоянным попечительством граждан Польши; иностранцы с Картой поляка; иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша; иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые имеют право работать на тех же условиях, что и граждане Польши, которые имеют разрешение на работу, сезонный разрешение на работу, поручения иностранцу о выполнении работы на территории Республики Польша.
Правительство Эстонии, для предотвращения распространения нового коронавируса, запретит въезд в страну иностранных граждан, сообщает Reuters.
С 17 марта въезд в страну разрешено эстонцам, людям, которые живут в Эстонии, и иностранцам, члены семьи которых проживают в Эстонии.
Уехать из страны разрешено всем.
Правительство заявило, что планирует двухнедельный изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением транспорта для внешней торговли.
В правительстве отметили, что иностранцы могут использовать Эстонию для транзита в свою страну, если у них нет симптомов.
Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
Ранее МИД УКраины разъяснил, кто может въехать на Украину с 16 марта, а кто нет и что делать тем, кто не успевает вернуться из-за границы.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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