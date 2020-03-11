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11 березня 2020, 19:37 2

Іран готовий віддати Україні "чорні скриньки" літака МАУ

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11 березня 2020, 19:37 2
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Іран погодився передати Україні бортові самописці збитого літака МАУ рейсу PS752
Фото: Abedin Taherkenareh
Іран погодився передати Україні бортові самописці збитого літака МАУ рейсу PS752

Про це посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів у Тwitter, передає RegioNews.

За його словами, Іран погоджується направити "чорні скриньки" до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза.

Нагадаємо, в України є три закриті версії по авіакатастрофі в Ірані. Україна також з'ясовує, хто був зацікавлений в атаці на український літак.

ДОВІДКА: пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) був збитий двома іранськими ракетами 8 січня 2020 року, всього через кілька хвилин після того, як він піднявся в повітря в міжнародному аеропорту Тегерана.

В результаті загинули всі 176 людей, які перебували на борту, в тому числі 11 громадян України (2 пасажири і 9 членів екіпажу). 11 січня влада Ірану повідомили, що збили літак помилково, "на тлі напруженої ситуації, викликаної агресивними діями США".


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