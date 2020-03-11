Іран готовий віддати Україні "чорні скриньки" літака МАУ
Про це посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів у Тwitter, передає RegioNews.
За його словами, Іран погоджується направити "чорні скриньки" до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза.
Важливий результат щодо #PS752.— Andriy Shevchenko (@AShevch) March 11, 2020
Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради @ICAO у Монреалі: Іран погоджується направити "чорні скриньки" до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза. pic.twitter.com/vN8F9v1ZFk
Нагадаємо, в України є три закриті версії по авіакатастрофі в Ірані. Україна також з'ясовує, хто був зацікавлений в атаці на український літак.
ДОВІДКА: пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) був збитий двома іранськими ракетами 8 січня 2020 року, всього через кілька хвилин після того, як він піднявся в повітря в міжнародному аеропорту Тегерана.
В результаті загинули всі 176 людей, які перебували на борту, в тому числі 11 громадян України (2 пасажири і 9 членів екіпажу). 11 січня влада Ірану повідомили, що збили літак помилково, "на тлі напруженої ситуації, викликаної агресивними діями США".
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