Иран готов отдать Украине "черные ящики" самолета МАУ
Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал в Тwitter, передает RegioNews.
По его словам, Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза.
Важливий результат щодо #PS752.— Andriy Shevchenko (@AShevch) March 11, 2020
Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради @ICAO у Монреалі: Іран погоджується направити "чорні скриньки" до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза. pic.twitter.com/vN8F9v1ZFk
Напомним, у Украины есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране. Украина также выясняет, кто был заинтересован в атаке на украинский самолет.
СПРАВКА: пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020 года, всего через несколько минут после того, как он поднялся в воздух в международном аэропорту Тегерана.
В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа). 11 января власти Ирана сообщили, что сбили самолет по ошибке, "на фоне напряженной ситуации, вызванной агрессивными действиями США".
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