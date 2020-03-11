Иран готов отдать Украине "черные ящики" самолета МАУ

Иран согласился передать Украине бортовые самописцы сбитого самолета МАУ рейса PS752

Фото: Abedin Taherkenareh

Иран согласился передать Украине бортовые самописцы сбитого самолета МАУ рейса PS752

Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал в Тwitter, передает RegioNews.

По его словам, Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза.

Важливий результат щодо #PS752.



Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради @ICAO у Монреалі: Іран погоджується направити "чорні скриньки" до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза. pic.twitter.com/vN8F9v1ZFk — Andriy Shevchenko (@AShevch) March 11, 2020

Напомним, у Украины есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране. Украина также выясняет, кто был заинтересован в атаке на украинский самолет.

СПРАВКА: пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020 года, всего через несколько минут после того, как он поднялся в воздух в международном аэропорту Тегерана.

В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа). 11 января власти Ирана сообщили, что сбили самолет по ошибке, "на фоне напряженной ситуации, вызванной агрессивными действиями США".