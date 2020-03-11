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11 марта 2020, 19:37 2

Иран готов отдать Украине "черные ящики" самолета МАУ

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11 марта 2020, 19:37 2
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Иран согласился передать Украине бортовые самописцы сбитого самолета МАУ рейса PS752
Фото: Abedin Taherkenareh
Иран согласился передать Украине бортовые самописцы сбитого самолета МАУ рейса PS752

Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал в Тwitter, передает RegioNews.

По его словам, Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза.

Напомним, у Украины есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране. Украина также выясняет, кто был заинтересован в атаке на украинский самолет.

СПРАВКА: пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020 года, всего через несколько минут после того, как он поднялся в воздух в международном аэропорту Тегерана.

В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа). 11 января власти Ирана сообщили, что сбили самолет по ошибке, "на фоне напряженной ситуации, вызванной агрессивными действиями США".


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