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25 лютого 2020, 11:33 4

У РНБО є три закриті версії по авіакатастрофі в Ірані - Данілов

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25 лютого 2020, 11:33 4
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В України є три закриті версії по авіакатастрофі в Ірані. Україна також з'ясовує, хто був зацікавлений в атаці на український літак. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов
Фото: РНБО
В України є три закриті версії по авіакатастрофі в Ірані. Україна також з'ясовує, хто був зацікавлений в атаці на український літак. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов

"У нас є три закриті версії, які ми відпрацьовуємо. У тому числі, хто був у цьому зацікавлений і хто ще брав в цьому участь", - сказав він виданню liga.net , інформує RegioNews.

Нагадаємо, літак МАУ рейсу Тегеран-Київ був збитий вранці 8 січня відразу після вильоту з аеропорту столиці Ірану. В результаті загинули всі 176 осіб на борту.

Серед загиблих - 11 громадян України. Більшість жертв були громадянами Ірану і Канади.

На четвертий день після катастрофи Іран офіційно визнав, що літак МАУ збили його військові, які помилково прийняли його за ворожу ціль.

Для з'ясування всіх обставин українська комісія продовжує роботу в Ірані.


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