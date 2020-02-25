У РНБО є три закриті версії по авіакатастрофі в Ірані - Данілов

В України є три закриті версії по авіакатастрофі в Ірані. Україна також з'ясовує, хто був зацікавлений в атаці на український літак. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов

Фото: РНБО

В України є три закриті версії по авіакатастрофі в Ірані. Україна також з'ясовує, хто був зацікавлений в атаці на український літак. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов

"У нас є три закриті версії, які ми відпрацьовуємо. У тому числі, хто був у цьому зацікавлений і хто ще брав в цьому участь", - сказав він виданню liga.net , інформує RegioNews. Нагадаємо, літак МАУ рейсу Тегеран-Київ був збитий вранці 8 січня відразу після вильоту з аеропорту столиці Ірану. В результаті загинули всі 176 осіб на борту. Серед загиблих - 11 громадян України. Більшість жертв були громадянами Ірану і Канади. На четвертий день після катастрофи Іран офіційно визнав, що літак МАУ збили його військові, які помилково прийняли його за ворожу ціль. Для з'ясування всіх обставин українська комісія продовжує роботу в Ірані.

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