ПАРЄ скасувала всі засідання до кінця місяця
Про це повідомляє в пресслужба Асамблеї, передає RegioNews.
Зазначається, що були перенесені засідання комітетів Асамблеї з правових питань, соціальних питань, культури, міграції, рівності і моніторингу.
Планувалося, що засідання пройдуть в столиці Франції Парижі і в столиці Туреччини Анкарі.
"Це рішення спрямоване на захист здоров'я і безпеки членів Асамблеї, запрошених осіб і секретаріату, а також на запобігання подальшого поширення вірусу відповідно до рекомендацій приймаючої країни Ради Європи Франції та Всесвітньої організації охорони здоров'я", - повідомили в ПАРЄ.
В пресслужбі відмітили, що згодом буде прийняте рішення про проведення наступної пленарної сесії ПАРЄ, яка запланована на 20 - 24 квітня.
Нагадаємо, Прокуратура Нідерландів під час суду по розгляду катастрофи літака MH17 над Донбасом влітку 2014 року представила нових свідків пуску ракети.
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