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10 березня 2020, 17:56 4

ПАРЄ скасувала всі засідання до кінця місяця

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10 березня 2020, 17:56 4
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У вівторок, 10 березня Парламентська асамблея Ради Європи скасувала цілий ряд засідань до кінця поточного місяця
Фото: flickr
У вівторок, 10 березня Парламентська асамблея Ради Європи скасувала цілий ряд засідань до кінця поточного місяця

Про це повідомляє в пресслужба Асамблеї, передає RegioNews.

Зазначається, що були перенесені засідання комітетів Асамблеї з правових питань, соціальних питань, культури, міграції, рівності і моніторингу.

Планувалося, що засідання пройдуть в столиці Франції Парижі і в столиці Туреччини Анкарі.

"Це рішення спрямоване на захист здоров'я і безпеки членів Асамблеї, запрошених осіб і секретаріату, а також на запобігання подальшого поширення вірусу відповідно до рекомендацій приймаючої країни Ради Європи Франції та Всесвітньої організації охорони здоров'я", - повідомили в ПАРЄ.

В пресслужбі відмітили, що згодом буде прийняте рішення про проведення наступної пленарної сесії ПАРЄ, яка запланована на 20 - 24 квітня.

Нагадаємо, Прокуратура Нідерландів під час суду по розгляду катастрофи літака MH17 над Донбасом влітку 2014 року представила нових свідків пуску ракети.


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