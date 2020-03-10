ПАСЕ отменила все заседания до конца месяца

В вторник, 10 марта Парламентская ассамблея Совета Европы отменила целый ряд заседаний до конца текущего месяца

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В вторник, 10 марта Парламентская ассамблея Совета Европы отменила целый ряд заседаний до конца текущего месяца

Об этом сообщает в пресс-служба Ассамблеи, передает RegioNews.

Отмечается, что были перенесены заседания комитетов Ассамблеи по правовым вопросам, социальным вопросам, культуре, миграции, равенстве и мониторингу.

Планировалось, что заседания пройдут в столице Франции Париже и в столице Турции Анкаре.

"Это решение направлено на защиту здоровья и безопасности членов Ассамблеи, приглашенных лиц и секретариата, а также на предотвращение дальнейшего распространения вируса в соответствии с рекомендациями принимающей страны Совета Европы Франции и Всемирной организации здравоохранения", - сообщили в ПАСЕ.

В Пресс-службе отметили, что впоследствии будет принято решение о проведении следующей пленарной сессии ПАСЕ, которая запланирована на 20 - 24 апреля.

Напомним, Прокуратура Нидерландов во время суда по рассмотрению катастрофы самолета MH17 над Донбассом летом 2014 представила новых свидетелей пуска ракеты.