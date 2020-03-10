11:36  10 марта
В ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление от коронавируса
15:17  10 марта
Дело Зеленского: суд избрал Федине меру пресечения
14:06  10 марта
Дело МН17: адвокаты подозреваемого россиянина не знают, кто им платит
UA | RU
UA | RU
10 марта 2020, 17:56 3

ПАСЕ отменила все заседания до конца месяца

Читайте також
українською мовою
10 марта 2020, 17:56 3
Читайте також українською мовою
В вторник, 10 марта Парламентская ассамблея Совета Европы отменила целый ряд заседаний до конца текущего месяца
Фото: flickr
В вторник, 10 марта Парламентская ассамблея Совета Европы отменила целый ряд заседаний до конца текущего месяца

Об этом сообщает в пресс-служба Ассамблеи, передает RegioNews.

Отмечается, что были перенесены заседания комитетов Ассамблеи по правовым вопросам, социальным вопросам, культуре, миграции, равенстве и мониторингу.

Планировалось, что заседания пройдут в столице Франции Париже и в столице Турции Анкаре.

"Это решение направлено на защиту здоровья и безопасности членов Ассамблеи, приглашенных лиц и секретариата, а также на предотвращение дальнейшего распространения вируса в соответствии с рекомендациями принимающей страны Совета Европы Франции и Всемирной организации здравоохранения", - сообщили в ПАСЕ.

В Пресс-службе отметили, что впоследствии будет принято решение о проведении следующей пленарной сессии ПАСЕ, которая запланирована на 20 - 24 апреля.

Напомним, Прокуратура Нидерландов во время суда по рассмотрению катастрофы самолета MH17 над Донбассом летом 2014 представила новых свидетелей пуска ракеты.


Коронавирус пасе
Италия будет закрытой для туризма: Ryanair также отменяет перелеты
10 марта 2020, 15:57
Найден еще один симптом коронавируса - ученые
10 марта 2020, 15:29
В Украине пока не будут отменять массовые мероприятия - Минздрав
10 марта 2020, 14:26
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
10 марта 2020, 13:18
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »