ПАСЕ отменила все заседания до конца месяца
Об этом сообщает в пресс-служба Ассамблеи, передает RegioNews.
Отмечается, что были перенесены заседания комитетов Ассамблеи по правовым вопросам, социальным вопросам, культуре, миграции, равенстве и мониторингу.
Планировалось, что заседания пройдут в столице Франции Париже и в столице Турции Анкаре.
"Это решение направлено на защиту здоровья и безопасности членов Ассамблеи, приглашенных лиц и секретариата, а также на предотвращение дальнейшего распространения вируса в соответствии с рекомендациями принимающей страны Совета Европы Франции и Всемирной организации здравоохранения", - сообщили в ПАСЕ.
В Пресс-службе отметили, что впоследствии будет принято решение о проведении следующей пленарной сессии ПАСЕ, которая запланирована на 20 - 24 апреля.
Напомним, Прокуратура Нидерландов во время суда по рассмотрению катастрофы самолета MH17 над Донбассом летом 2014 представила новых свидетелей пуска ракеты.
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