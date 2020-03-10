Італія буде закритою для туризму: Ryanair також скасовує перельоти
Як передає RegioNews, про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.
"Ryanair щойно оголосив, що всі внутрішні та міжнародні рейси з/в Італію будуть призупинені. Італія буде закритою для туризму. З 24:00 11 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі внутрішні рейси. З 24:00 13 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі міжнародні рейси", - йдеться у повідомленні.
Також зазначаєтся, що всі пасажири, які планували політ з Ryanair, 10 березня отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів.
У компаніі додали, що у пасажирів є кілька варіантів: повне повернення коштів; безкоштовний переліт більш раннього рейсу до 13 березня або кредит на переліт, яким можна буде скористатися у наступні 12 місяців.
Нагадаємо, раніше МАУ скасували деякі рейси в 16 країн через заходи, пов'язані з коронавірусом, і переглянула частоту внутрішніх авіарейсів. У свою чергу, Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу.
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