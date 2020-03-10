В Україні поки не будуть скасовувати масові заходи - МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що на даний час нема підстав для введення в Україні обмежень на проведення масових заходів через поширення коронавірусної інфекції
У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що на даний час нема підстав для введення в Україні обмежень на проведення масових заходів через поширення коронавірусної інфекції
Про це під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.
За словами Ляшка, поки гострої необхідності для введення обмежень на проведення масових заходів немає, але ситуація змінюється досить швидко.
"Ми повинні розуміти, що ситуація змінюється досить динамічно, і рішення можуть змінюватися також динамічно. Країна повинна працювати на випередження", - сказав Ляшко.
"Є різні алгоритми, як це буде вводитися, і будемо використовувати в залежності від ситуації", - заявив він.
Нагадаємо, станом на 10 березня коронавірус виявлений у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.
У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що швидкі тести на виявлення коронавірусної інфекції незабаром можуть появитися в аптеках.
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