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10 березня 2020, 14:02 16

Шмигаль збирає нараду для розробки плану протидії коронавірусу

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10 березня 2020, 14:02 16
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У вівторок, 10 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проведе засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якого буде розглянуто питання протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні
Фото: Facebook
У вівторок, 10 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проведе засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якого буде розглянуто питання протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні

Як передає RegioNews з посиланням на видання Укрінформ, про це розповів заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу 10 березня.

"Сьогодні о 15:30 відбудеться під головуванням прем’єр-міністра України засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де будуть розглянуті актуальні питання з протидії коронавірусній інфекції", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що під час засідання буде опрацьовано подальші алгоритми дій щодо стримування поширення коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, станом на 10 березня коронавірус виявлений у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що швидкі тести на виявлення коронавірусної інфекції незабаром можуть появитися в аптеках.


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