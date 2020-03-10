Шмигаль збирає нараду для розробки плану протидії коронавірусу
Як передає RegioNews з посиланням на видання Укрінформ, про це розповів заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу 10 березня.
"Сьогодні о 15:30 відбудеться під головуванням прем’єр-міністра України засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де будуть розглянуті актуальні питання з протидії коронавірусній інфекції", - сказав Ляшко.
Він також зазначив, що під час засідання буде опрацьовано подальші алгоритми дій щодо стримування поширення коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, станом на 10 березня коронавірус виявлений у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.
У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що швидкі тести на виявлення коронавірусної інфекції незабаром можуть появитися в аптеках.
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