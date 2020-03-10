У МОЗ анонсували появу коронавірусних тестів в аптеках і озвучили їхню ціну

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що швидкі тести на виявлення коронавірусної інфекції незабаром можуть появитися в аптеках

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У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що швидкі тести на виявлення коронавірусної інфекції незабаром можуть появитися в аптеках

Про це повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, після появи в аптеках ціна тестів буде становити приблизно 360 гривень. Ляшко також повідомив, що зараз очікується на їх прибуття до України.

"Якщо приватні заклади і аптеки розпочнуть закуповувати швидкі тести, то будь-яка людина зможу піти в аптеку і перевіритись. Наразі ми закуповуємо тести централізовано. І ми передаємо в заклади охорони здоров'я, саме у ті госпітальні бази, які визначені", – сказав Ляшко.

Він зазначив, що тест-системи розроблені в Китаї і Україна замовила 1000 одиниць.

"КНР розробила ці тести, їх використовували під час стримування їхнього спалаху інфекції. Зараз у них з'явилася можливість передавати їх у інші країни. Там є квотний принцип, ми замовили для України і вони скоро приїдуть", – повідомив Ляшко.

Нагадаємо, станом на 10 березня коронавірус виявлений у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.