Фото: поліція

ДТП сталася 20 листопада близько 13:20 у селі Драгиня Мукачівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Центральній 22-річний водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого автомобіль опинився в кюветі та перекинувся.

Внаслідок ДТП постраждали троє чоловіків віком 27, 30 та 35 років, 43-річна жінка і 14-річний хлопець. Усіх госпіталізували.

Під час перевірки водія на стан сп'яніння прилад показав 1,93 проміле алкоголю.

Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 20 листопада у Дніпрі автомобіль збив двох підлітків на переході. Від отриманих травм один із хлопців загинув на місці, інший помер у лікарні.