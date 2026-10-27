В Одесі адвоката підозрюють у схемі з переведенням військового за $3300

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру адвокату, який, за даними слідства, обіцяв за 3300 доларів організувати переведення військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину, до іншого підрозділу

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, у травні цього року до адвоката звернувся військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Юрист запевнив його, що за 3300 доларів зможе організувати переведення до іншої військової частини, щоб той уникнув кримінальної відповідальності за СЗЧ.

Для цього адвокат посилався на нібито наявні зв’язки серед військових посадовців.

Після отримання частини обумовленої суми — 1650 доларів — адвоката затримали.

Йому повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі понад пів мільйона гривень.

Нагадаємо, що у Києві викрили схему ухилення від мобілізації. Організатором схеми виявилась адвокатка.