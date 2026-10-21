06:05  21 жовтня
На Волині трактор підірвався на міні: загинув майстер лісу
09:37  21 жовтня
В Одесі група людей закидала камінням будівлю ТЦК: що відомо
10:55  21 жовтня
Українському режисеру діагностували рак шкіри
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2026, 16:42

На Вінниччині чоловік одружився з майбутньою тещею заради виїзду за кордон

21 жовтня 2026, 16:42
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На кордоні викрили чоловіка, який одружився з матір'ю своєї дівчини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

У пункті пропуску "Могилів-Подільський"" прикордонники зупинили 37-річного жителя Вінниці, який намагався виїхати до Молдови разом із 52-річною дружиною з інвалідністю. Шлюб був зареєстрований три місяці тому. Пара запевняла, що, попри 15-річну різницю у віці, їх пов'язують справжні почуття.

Під час перевірки "романтична" легенда швидко розсипалася. На запитання прикордонників пара відповідала плутано й не могла розповісти базові речі про своє спільне життя чи обставини знайомства.

Зрештою чоловік зізнався у справжній меті шлюбу: жінка виявилася не дружиною, а майбутньою тещею. Пара уклала фіктивний шлюб, щоб чоловік зміг легально виїхати за кордон як супровідник особи з інвалідністю.

У виїзді чоловікові відмовили, а до Нацполіції направили повідомлення про кримінальне правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через держкордон.

Нагадаємо, на Закарпатті 19-річна дівчина за $6000 переправляла чоловіків до Румунії. Фігурантці повідомили про підозру та взяли її під варту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область виїзд за кордон втеча від мобілізації втеча за кордон ДПСУ фіктивний шлюб
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
На Дніпропетровщині 35-річного чоловіка підозрюють у вбивстві 51-річної жінки
21 жовтня 2026, 18:57
За 5000 доларів за втечу зі служби: на Рівненщині солдат попався на підкупі командира
21 жовтня 2026, 18:57
15 років ув’язнення з конфіскацією майна: на Донеччині засудили агента РФ за державну зраду
21 жовтня 2026, 18:46
У Львові чоловік жорстоко побив сусіда
21 жовтня 2026, 18:45
На Харківщині чоловік викрав Ford Sierra та намагався заволодіти Ford Focus
21 жовтня 2026, 18:22
Смертельна ДТП на Тернопільщині: легковик протаранив припарковане авто
21 жовтня 2026, 18:14
$80 тисяч за життя сина: на Херсонщині судитимуть військового загону "Ахмат"
21 жовтня 2026, 17:59
Посвідчення тракториста без занять та іспитів: у Кропивницькому засудили викладача коледжу
21 жовтня 2026, 17:48
Мобілізація, СЗЧ та бронювання: де логіка урядових рішень
21 жовтня 2026, 17:24
У Києві та Запоріжжі продавали наркотики під виглядом чаю, печива й мармеладу
21 жовтня 2026, 17:22
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Всі публікації »
Ігор Луценко
Борислав Береза
Валерій Чалий
Всі блоги »