Фото: ДПСУ

На кордоні викрили чоловіка, який одружився з матір'ю своєї дівчини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

У пункті пропуску "Могилів-Подільський"" прикордонники зупинили 37-річного жителя Вінниці, який намагався виїхати до Молдови разом із 52-річною дружиною з інвалідністю. Шлюб був зареєстрований три місяці тому. Пара запевняла, що, попри 15-річну різницю у віці, їх пов'язують справжні почуття.

Під час перевірки "романтична" легенда швидко розсипалася. На запитання прикордонників пара відповідала плутано й не могла розповісти базові речі про своє спільне життя чи обставини знайомства.

Зрештою чоловік зізнався у справжній меті шлюбу: жінка виявилася не дружиною, а майбутньою тещею. Пара уклала фіктивний шлюб, щоб чоловік зміг легально виїхати за кордон як супровідник особи з інвалідністю.

У виїзді чоловікові відмовили, а до Нацполіції направили повідомлення про кримінальне правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через держкордон.

Нагадаємо, на Закарпатті 19-річна дівчина за $6000 переправляла чоловіків до Румунії. Фігурантці повідомили про підозру та взяли її під варту.