13 квітня 2026, 16:45

У Харкові ТЦК мобілізували чоловіка з бронюванням: на чий бік став суд

Фото з відкритих джерел
Працівника виправної колонії мобілізували, незважаючи на бронювання. Харківський окружний адміністративний розглянув справу

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Військовозобов'язаного чоловіка призвали на службу від час мобілізації. При цьому він був працівником державної установи та мав бронювання. Відомо, що чоловік був співробітником виправної колонії, і за законом він мав відстрочку.

Суд проаналізував матеріали справи та став на бік чоловіка. Наказ про його мобілізацію скасували. Суд наголосив, що якщо особі надано відстрочку на підставі бронювання, її призов є неправомірним, а перед ухваленням рішення ТЦК має перевірити наявність таких підстав.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.

