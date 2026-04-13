У Харкові ТЦК мобілізували чоловіка з бронюванням: на чий бік став суд

Військовозобов'язаного чоловіка призвали на службу від час мобілізації. При цьому він був працівником державної установи та мав бронювання. Відомо, що чоловік був співробітником виправної колонії, і за законом він мав відстрочку.

Суд проаналізував матеріали справи та став на бік чоловіка. Наказ про його мобілізацію скасували. Суд наголосив, що якщо особі надано відстрочку на підставі бронювання, її призов є неправомірним, а перед ухваленням рішення ТЦК має перевірити наявність таких підстав.

