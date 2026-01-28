Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

У приватному будинку вибухнув невідомий предмет. Як з'ясувалося, 14-річний хлопець знайшов на вулиці невідомий вибухонебезпечний предмет і приніс його додому. Він здетонував, коли дитина перебувала у своїй кімнаті. Вибух призвів до тяжкої травми – хлопцю ампутувало пальці руки. Дитину госпіталізували.

Поліцейські нагадують: у разі виявлення невідомих предметів, у жодному разі не підходьте до нього та не чіпайте – він може бути вибухонебезпечними. Негайно зупиніть усі роботи поруч, попередьте оточуючих і зателефонуйте 101 або 102. До приїзду фахівців не підпускайте нікого до місця знахідки, адже знешкоджувати боєприпаси мають лише професіонали.

Нагадаємо, у грудні на Харківщині 27-річний чоловік підірвався на вибухівці у лісовому масиві Ізюмського району.