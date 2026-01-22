14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 14:12

Упродовж місяця понад 1000 українців потрапили до лікарень через переохолодження та обмороження

22 січня 2026, 14:12
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У період з 20 грудня по 18 січня за екстреною медичною допомогою через обмороження та переохолодження звернулося 1103 українці. Із них 1016 пацієнтів були госпіталізовані

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

У відомстві наголошують, наразі ситуація з холодовими травмами в Україні контрольована, проте може загостритися за сильного похолодання або погіршення погодних умов.

За цей період служби екстреної допомоги опрацювали 544 404 звернення та здійснили 364 849 виїздів, у середньому понад 18 тисяч на добу.

Що потрібно знати про переохолодження та обмороження

  • Переохолодження виникає, якщо людина довго перебуває на морозі або в холодному приміщенні, має мокрий або недостатньо теплий одяг. Симптоми: бліда, холодна, суха шкіра, тремтіння, уповільнене дихання, невиразна мова; у дітей – почервоніла шкіра, сонливість, відмова від їжі.
  • Обмороження – локальне ураження шкіри чи кінцівок. Найбільш уразливі: ніс, вуха, щоки, підборіддя, пальці рук та ніг. Симптоми: сіро-жовтий або восково-білий колір шкіри, оніміння, втрата чутливості.

Перша допомога при холодовій травмі

  1. Перемістіть постраждалого до теплого приміщення.
  2. Зателефонуйте 103 або 112.
  3. Зніміть мокрий або вологий одяг, рукавички, взуття та прикраси.
  4. Накрийте людини термопокривалом або ковдрою, дайте тепле безалкогольне пиття.
  5. Можна накласти чисті, сухі марлеві пов’язки на уражені ділянки – не використовувати спирт.

Якщо стан погіршується або постраждалий втрачає свідомість – виконуйте серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків.

Як відомо, за прогнозами синоптиків, морози в Україні почнуть спадати. Вже із 25-26 січня температура повітря досягатиме "нуля" і навіть невеликих "плюсів".

Нагадаємо, раніше RegioNews публікував рекомендації МОЗ, що робити, коли немає тепла вдома. А також, 4 правила, як уберегтися від обмороження та переохолодження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна МОЗ мороз зима переохолодження медична допомога
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
Хто заробляє мільйони на Telegram: нардеп розкрив імовірних власників топ-каналів
22 січня 2026, 14:37
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
22 січня 2026, 14:31
НАБУ викрило топпосадовців Держприкордонслужби на одержанні хабарів
22 січня 2026, 13:46
Свириденко назвала області з найскладнішою ситуацією в енергетиці України
22 січня 2026, 13:40
У Києві знову оголосили тривогу через загрозу російської атаки
22 січня 2026, 13:32
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
22 січня 2026, 13:21
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
22 січня 2026, 13:00
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 12:59
У Запоріжжі аферист виманив у людей десятки тисяч гривень на "лікування"
22 січня 2026, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »