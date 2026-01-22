Упродовж місяця понад 1000 українців потрапили до лікарень через переохолодження та обмороження

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У період з 20 грудня по 18 січня за екстреною медичною допомогою через обмороження та переохолодження звернулося 1103 українці. Із них 1016 пацієнтів були госпіталізовані

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

У відомстві наголошують, наразі ситуація з холодовими травмами в Україні контрольована, проте може загостритися за сильного похолодання або погіршення погодних умов.

За цей період служби екстреної допомоги опрацювали 544 404 звернення та здійснили 364 849 виїздів, у середньому понад 18 тисяч на добу.

Що потрібно знати про переохолодження та обмороження

Переохолодження виникає, якщо людина довго перебуває на морозі або в холодному приміщенні, має мокрий або недостатньо теплий одяг. Симптоми: бліда, холодна, суха шкіра, тремтіння, уповільнене дихання, невиразна мова; у дітей – почервоніла шкіра, сонливість, відмова від їжі.

Обмороження – локальне ураження шкіри чи кінцівок. Найбільш уразливі: ніс, вуха, щоки, підборіддя, пальці рук та ніг. Симптоми: сіро-жовтий або восково-білий колір шкіри, оніміння, втрата чутливості.

Перша допомога при холодовій травмі

Перемістіть постраждалого до теплого приміщення. Зателефонуйте 103 або 112. Зніміть мокрий або вологий одяг, рукавички, взуття та прикраси. Накрийте людини термопокривалом або ковдрою, дайте тепле безалкогольне пиття. Можна накласти чисті, сухі марлеві пов’язки на уражені ділянки – не використовувати спирт.

Якщо стан погіршується або постраждалий втрачає свідомість – виконуйте серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків.

Як відомо, за прогнозами синоптиків, морози в Україні почнуть спадати. Вже із 25-26 січня температура повітря досягатиме "нуля" і навіть невеликих "плюсів".

Нагадаємо, раніше RegioNews публікував рекомендації МОЗ, що робити, коли немає тепла вдома. А також, 4 правила, як уберегтися від обмороження та переохолодження.