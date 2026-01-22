Упродовж місяця понад 1000 українців потрапили до лікарень через переохолодження та обмороження
У період з 20 грудня по 18 січня за екстреною медичною допомогою через обмороження та переохолодження звернулося 1103 українці. Із них 1016 пацієнтів були госпіталізовані
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
У відомстві наголошують, наразі ситуація з холодовими травмами в Україні контрольована, проте може загостритися за сильного похолодання або погіршення погодних умов.
За цей період служби екстреної допомоги опрацювали 544 404 звернення та здійснили 364 849 виїздів, у середньому понад 18 тисяч на добу.
Що потрібно знати про переохолодження та обмороження
- Переохолодження виникає, якщо людина довго перебуває на морозі або в холодному приміщенні, має мокрий або недостатньо теплий одяг. Симптоми: бліда, холодна, суха шкіра, тремтіння, уповільнене дихання, невиразна мова; у дітей – почервоніла шкіра, сонливість, відмова від їжі.
- Обмороження – локальне ураження шкіри чи кінцівок. Найбільш уразливі: ніс, вуха, щоки, підборіддя, пальці рук та ніг. Симптоми: сіро-жовтий або восково-білий колір шкіри, оніміння, втрата чутливості.
Перша допомога при холодовій травмі
- Перемістіть постраждалого до теплого приміщення.
- Зателефонуйте 103 або 112.
- Зніміть мокрий або вологий одяг, рукавички, взуття та прикраси.
- Накрийте людини термопокривалом або ковдрою, дайте тепле безалкогольне пиття.
- Можна накласти чисті, сухі марлеві пов’язки на уражені ділянки – не використовувати спирт.
Якщо стан погіршується або постраждалий втрачає свідомість – виконуйте серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків.
Як відомо, за прогнозами синоптиків, морози в Україні почнуть спадати. Вже із 25-26 січня температура повітря досягатиме "нуля" і навіть невеликих "плюсів".
