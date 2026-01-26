14:23  26 січня
26 січня 2026, 13:15

На Волині дитина померла через відсутність лікування: судити будуть маму: хлопчику було лише рік та три місяці

26 січня 2026, 13:15
Ілюстративне фото
Жительці Ковельщини повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за сином. Відомо, що хлопчик помер через те, що не отримав своєчасне лікування

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, у жінки захворів син. Стан хлопчика був важким, проте матір не зверталась до лікарів і вирішила намагатися лікувати його вдома. Коли хлопчику стало ще гірше і лікар говорив про необхідність термінової госпіталізації, жінка все одно не повезла сина до лікарні.

Внаслідок цього хлопчик помер. Йому було лише рік та три місяці. Експерти засвідчили, що у разі своєчасного звернення матері за медичною допомогою, дитину можна було врятувати.

Нагадаємо, раніше в одному з пологових будинків столиці сталася трагедія: після важких пологів немовля народилося мертвим, а наступного дня померла і 36-річна матір. Слідство встановило, що фатальних наслідків можна було уникнути, якби акушер-гінеколог належно виконувала свої обов’язки.

діти прокуратура Волинська область
