14:25  28 січня
На Одещині батьків судили через те, що діти в школі влаштували булінг
11:57  28 січня
На Волині через морози 14 людей потрапили до лікарні: є випадки ампутацій
11:45  28 січня
У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 12:55

Півтора мільйона на медичних навчальних матерілах: на Запоріжжі викрили схему розкрадання

28 січня 2026, 12:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Запорізькій області правоохоронці викрили чергову схему розкрадання коштів. Виявилось, що організували це службові особи навчального закладу

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, службові особи навчального закладу закупили комплекти для гри в лазертаг, а також медичні навчальні матеріали. Ціни були завищені. При цьому були порушення вимог тендерної документації.

Наразі шістьом фігурантам повідомили про підозру. Ще одну особу оголосили в розшук. Чотирьом з них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а ще один отримав нічний домашній арешт.

Збитки бюджету оцінюють на понад 1,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили розкрадання на закупівлі дронів для війська. Про підозру повідомили чиновнику селищної ради.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розкрадання коштів поліція Запорізька область
"Заробили" на генераторах: на Львівщині викрили розкрадання на пів мільйона
26 січня 2026, 14:55
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Зеленський про обстріли РФ: "Відповідь буде справедливою за кожен удар"
28 січня 2026, 14:54
Держслужбовці в регіонах можуть залишитись без зарплат: уряд "забув" ухвалити нормативку
28 січня 2026, 14:40
На Одещині батьків судили через те, що діти в школі влаштували булінг
28 січня 2026, 14:25
На Чернігівщині офіцер ТЦК попався на хабарі $2 500 за "небойову" службу
28 січня 2026, 14:02
Смерть курсанта в одеській лікарні: медик відповідатиме за недбалість та підробку документів
28 січня 2026, 13:49
Масштабна земельна афера на Житомирщині: 1 134 ділянки і мільйони збитків
28 січня 2026, 13:39
У Києві 737 будинків залишаються без тепла: переважно на Троєщині
28 січня 2026, 13:05
Думав, що там російські військові: у Чернівцях колишній військовий підпалив намети благодійної організації
28 січня 2026, 12:35
Удар по багатоповерхівці на Київщині: воєнний кореспондент врятував дитину з палаючого будинку
28 січня 2026, 12:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »