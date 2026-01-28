Фото: Нацполіція

У Запорізькій області правоохоронці викрили чергову схему розкрадання коштів. Виявилось, що організували це службові особи навчального закладу

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, службові особи навчального закладу закупили комплекти для гри в лазертаг, а також медичні навчальні матеріали. Ціни були завищені. При цьому були порушення вимог тендерної документації.

Наразі шістьом фігурантам повідомили про підозру. Ще одну особу оголосили в розшук. Чотирьом з них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а ще один отримав нічний домашній арешт.

Збитки бюджету оцінюють на понад 1,5 мільйона гривень.

