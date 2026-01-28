У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками

Фото: Нацполіція

У Дніпрі днями поліцейські зупинили іномарку. Виявилось, що водій був у стані наркотичного сп'яніння

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Чечелівському районі поліцейські зупинили BMW за порушення правил дорожнього руху. Однак у результаті виявилось, що водій мав ознаки наркотичного сп'яніння. При цьому він відмовився від проходження медичного огляду в лікарні.

Крім того, у нього був ще один "секрет": чоловік вже позбавлений судом права керування на 10 років, однак все одно сів за кермо.

"На нього склали відповідний адміністративний матеріал та викликали на місце слідчо-оперативну групу, оскільки в діях чоловіка вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст.382 (Невиконання судового рішення) ККУ", – зазначили у патрульній поліції області.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.