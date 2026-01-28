11:15  28 січня
На Буковині аферисти "обчистили" людей на сотні тисяч
09:01  28 січня
На Харківщині в будинку вибухнув боєприпас: дитині відірвало пальці
08:39  28 січня
$4500 за "відстрочку": на Хмельниччині повідомили про підозру лікарю та посередниці
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 11:45

У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками

28 січня 2026, 11:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі днями поліцейські зупинили іномарку. Виявилось, що водій був у стані наркотичного сп'яніння

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Чечелівському районі поліцейські зупинили BMW за порушення правил дорожнього руху. Однак у результаті виявилось, що водій мав ознаки наркотичного сп'яніння. При цьому він відмовився від проходження медичного огляду в лікарні.

Крім того, у нього був ще один "секрет": чоловік вже позбавлений судом права керування на 10 років, однак все одно сів за кермо.

"На нього склали відповідний адміністративний матеріал та викликали на місце слідчо-оперативну групу, оскільки в діях чоловіка вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст.382 (Невиконання судового рішення) ККУ", – зазначили у патрульній поліції області.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
водії наркотики Дніпро
На Житомирщині вантажівка протаранила поїзд: травмований машиніст
25 січня 2026, 13:38
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 12:59
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Півтора мільйона на медичних навчальних матерілах: на Запоріжжі викрили схему розкрадання
28 січня 2026, 12:55
Думав, що там російські військові: у Чернівцях колишній військовий підпалив намети благодійної організації
28 січня 2026, 12:35
Удар по багатоповерхівці на Київщині: воєнний кореспондент врятував дитину з палаючого будинку
28 січня 2026, 12:19
П’ять речей, які допомагають родині, коли військовий повертається додому: психологиня поділилась важливими порадами
28 січня 2026, 12:10
На Львівщині митники через сканер знайшли в бусі контрабандну техніку на 500 тисяч
28 січня 2026, 12:06
На Волині через морози 14 людей потрапили до лікарні: є випадки ампутацій
28 січня 2026, 11:57
На Хмельниччині легковик врізався у вантажівку MAN: постраждала жінка та 16-річна дівчина
28 січня 2026, 11:45
ГРВІ в Україні: за тиждень захворіли понад 127 тисяч людей
28 січня 2026, 11:26
На Буковині аферисти "обчистили" людей на сотні тисяч
28 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »