$4500 за "відстрочку": на Хмельниччині повідомили про підозру лікарю та посередниці

Фото: Національна поліція

У Кам'янці-Подільському правоохоронці повідомили про підозру лікарю районної лікарні та його спільниці, які за грошову винагороду обіцяли сприяти ухиленню від мобілізації. За свої "послуги"фігуранти вимагали 4500 доларів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 59-річна жителька Кам'янеччини запропонувала своїй знайомій допомогу в оформленні довідки лікарської комісії, яка могла б стати підставою для отримання відстрочки від призову для військовозобов’язаного. Йшлося про медичний висновок щодо наявності порушень функцій організму та потреби в сторонньому догляді за жінкою.

Отримавши кошти, підозрювана передала їх знайомому лікарю, з яким попередньо домовилася. За версією правоохоронців, медик мав вплинути на членів лікарської комісії з метою ухвалення позитивного рішення.

Обох фігурантів затримали одразу після передачі грошових коштів. Слідчі оголосили їм підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.