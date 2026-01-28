01:55  28 січня
Співачка Надя Дорофєєва зізналась, що вона інколи мріє змінити в собі
23:05  27 січня
Київ повернеться до жорстких графіків відключень електроенергії
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
28 січня 2026, 07:46

Пастка гарантій: примус до відмови від територій під виглядом безпеки

28 січня 2026, 07:46
Отримати "гарантії" безпеки й територіальної цілісності, щоб потім гаранти "в чотири руки" змушували тебе відмовитися від твоєї територіальної цілісності, щоб потім отримати "ще надійніші гарантії твоєї територіальної цілісності"…
Вам не здається, що це якась хитка конструкція для переговорів?

Навіщо ворогам тримати таку фактично безпрограшну для них позицію можна пояснити, а от навіщо Україні будувати переговори на такій основі – не зрозуміло.

Якщо ведете переговори на основі підходів і категоричних вимог лише однієї сторони, то такі переговори – фейкові!

Україні потрібні переговори? Так. А якщо вони фейкові, імітаційні, для затягування війни? Тоді треба про це чітко заявити і не підігрувати, начеб-то все йде добре.

Треба не виходячі з загального процесу переговорів заявити чітко й недвозначно: ми за переговори, але точно не за їх імітацію! Спочатку перемирʼя, а потім все інше!!!

