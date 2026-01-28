Пастка гарантій: примус до відмови від територій під виглядом безпеки

Отримати "гарантії" безпеки й територіальної цілісності, щоб потім гаранти "в чотири руки" змушували тебе відмовитися від твоєї територіальної цілісності, щоб потім отримати "ще надійніші гарантії твоєї територіальної цілісності"…

Фото: pixabay

Вам не здається, що це якась хитка конструкція для переговорів? Навіщо ворогам тримати таку фактично безпрограшну для них позицію можна пояснити, а от навіщо Україні будувати переговори на такій основі – не зрозуміло. Якщо ведете переговори на основі підходів і категоричних вимог лише однієї сторони, то такі переговори – фейкові! Україні потрібні переговори? Так. А якщо вони фейкові, імітаційні, для затягування війни? Тоді треба про це чітко заявити і не підігрувати, начеб-то все йде добре. Треба не виходячі з загального процесу переговорів заявити чітко й недвозначно: ми за переговори, але точно не за їх імітацію! Спочатку перемирʼя, а потім все інше!!!

