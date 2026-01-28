На Львівщині митники знайшли в бусі контрабандну техніку на 500 тисяч

На Львівщині митники через сканер знайшли в бусі контрабандну техніку на 500 тисяч
У пункті пропуску "Шегині" викрили жителя одного з сіл Прикарпаття, який намагався приховано завезти з Польщі партію техніки
Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.
Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz обрав "зелений коридор", проте митники вирішили перевірити авто за допомогою сканера. Рентгенівське зображення показало аномалії в салоні, що свідчило про прихований товар. Під час повного огляду в бусі знайшли 22 одиниці техніки: ноутбуки, навушники та аксесуари.
За попередньою оцінкою, вартість незадекларованого вантажу перевищує 500 тисяч гривень.
На 31-річного чоловіка склали протокол за порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ). Техніку вилучили.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік намагався провезти через кордон партію IPhone під виглядом вживаного одягу. Вартість гаджетів становить близько 2 млн гривень.