Думав, що там російські військові: у Чернівцях колишній військовий підпалив намети благодійної організації

28 січня 2026, 12:35
Шевченкіський районний суд міста Чернівці визнав громадянина винним в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Сам інцидент стався у грудні 2024 року. Тоді чоловік проник на територію гуманітарної бази благодійної організації на Соборній площі в Чернівцях. Він у палатках підпалив запальничкою марлеві тканини та одяг. Сталась пожежа, в якій згоріли речі та дитячі іграшки. Збитки оцінюють у 2,5 мільйона гривень.

Через тиждень його зупинили поліцейські та виявили в нього гранату. Затриманий нецензурно лаявся та казав, що гранату йому нібито підкинули. Виявилось, що раніше він був мобілізований, а також неодноразово судимий. Востаннє у 2020-му за крадіжку — відсидів 3 роки 6 місяців і звільнився з вʼязниці у жовтні 2023-го.

Свою провину чоловік визнав. За його словами, його тоді щось "переклинило". Він пояснив, що раніше брав участь у бойових діях та був контужений. Йому здалось, що він і далі в зоні бойових дій, а в тих палатках перебувають російські військові. Із наметів він забрав скляні банки з квасолею.

За висновком психіатричної експертизи, чоловік має ознаки легкої розумової відсталості, але може віддавати звіт своїм діям та керувати ними. Суд призначив покарання у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та отримував винагороду за шкоду українській інфраструктурі. Він здійснював підпали автомобілів, передавав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та заробляв на цьому по 500-700 доларів за завдання.

