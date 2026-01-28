Думав, що там російські військові: у Чернівцях колишній військовий підпалив намети благодійної організації

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Сам інцидент стався у грудні 2024 року. Тоді чоловік проник на територію гуманітарної бази благодійної організації на Соборній площі в Чернівцях. Він у палатках підпалив запальничкою марлеві тканини та одяг. Сталась пожежа, в якій згоріли речі та дитячі іграшки. Збитки оцінюють у 2,5 мільйона гривень.

Через тиждень його зупинили поліцейські та виявили в нього гранату. Затриманий нецензурно лаявся та казав, що гранату йому нібито підкинули. Виявилось, що раніше він був мобілізований, а також неодноразово судимий. Востаннє у 2020-му за крадіжку — відсидів 3 роки 6 місяців і звільнився з вʼязниці у жовтні 2023-го.

Свою провину чоловік визнав. За його словами, його тоді щось "переклинило". Він пояснив, що раніше брав участь у бойових діях та був контужений. Йому здалось, що він і далі в зоні бойових дій, а в тих палатках перебувають російські військові. Із наметів він забрав скляні банки з квасолею.

За висновком психіатричної експертизи, чоловік має ознаки легкої розумової відсталості, але може віддавати звіт своїм діям та керувати ними. Суд призначив покарання у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі.

