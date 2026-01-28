На Хмельниччині легковик врізався у вантажівку MAN: постраждалих госпіталізували

На Хмельниччині легковик врізався у вантажівку MAN: постраждала жінка та 16-річна дівчина
ДТП сталася у вівторок, 27 січня, поблизу селища Ярмолинці Хмельницького району
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
Легковик KIA Sorento зіткнувся з вантажівкою MAN. Внаслідок ДТП отримали травми пасажири KIA – 16-річна дівчина та 40-річна жінка . Рятувальники ДСНС разом із медиками перенесли травмованих до "швидкої", після чого їх госпіталізували.
Аби автівки не загорілися, надзвичайники від’єднали акумулятори в обох транспортних засобах.
Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, ввечері 27 січня на Миколаївщині фура протаранила припарковану ГАЗель. Водій мікроавтобуса загинув під колесами власного авто.
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Півтора мільйона на медичних навчальних матерілах: на Запоріжжі викрили схему розкрадання
28 січня 2026, 12:55Думав, що там російські військові: у Чернівцях колишній військовий підпалив намети благодійної організації
28 січня 2026, 12:35Удар по багатоповерхівці на Київщині: воєнний кореспондент врятував дитину з палаючого будинку
28 січня 2026, 12:19П’ять речей, які допомагають родині, коли військовий повертається додому: психологиня поділилась важливими порадами
28 січня 2026, 12:10На Львівщині митники через сканер знайшли в бусі контрабандну техніку на 500 тисяч
28 січня 2026, 12:06На Волині через морози 14 людей потрапили до лікарні: є випадки ампутацій
28 січня 2026, 11:57У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками
28 січня 2026, 11:45ГРВІ в Україні: за тиждень захворіли понад 127 тисяч людей
28 січня 2026, 11:26На Буковині аферисти "обчистили" людей на сотні тисяч
28 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі