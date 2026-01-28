11:15  28 січня
28 січня 2026, 11:45

На Хмельниччині легковик врізався у вантажівку MAN: постраждала жінка та 16-річна дівчина

28 січня 2026, 11:45
Фото: ДСНС
ДТП сталася у вівторок, 27 січня, поблизу селища Ярмолинці Хмельницького району

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Легковик KIA Sorento зіткнувся з вантажівкою MAN. Внаслідок ДТП отримали травми пасажири KIA – 16-річна дівчина та 40-річна жінка . Рятувальники ДСНС разом із медиками перенесли травмованих до "швидкої", після чого їх госпіталізували.

На Хмельниччині легковик врізався у вантажівку MAN: постраждала жінка та 16-річна дівчина

Аби автівки не загорілися, надзвичайники від’єднали акумулятори в обох транспортних засобах.

На Хмельниччині легковик врізався у вантажівку MAN: постраждалих госпіталізували

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 27 січня на Миколаївщині фура протаранила припарковану ГАЗель. Водій мікроавтобуса загинув під колесами власного авто.

ДТП Хмельницька область події аварія вантажівка постраждалі
