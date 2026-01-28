На Хмельниччині легковик врізався у вантажівку MAN: постраждалих госпіталізували

Фото: ДСНС

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Легковик KIA Sorento зіткнувся з вантажівкою MAN. Внаслідок ДТП отримали травми пасажири KIA – 16-річна дівчина та 40-річна жінка . Рятувальники ДСНС разом із медиками перенесли травмованих до "швидкої", після чого їх госпіталізували.

Аби автівки не загорілися, надзвичайники від’єднали акумулятори в обох транспортних засобах.

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 27 січня на Миколаївщині фура протаранила припарковану ГАЗель. Водій мікроавтобуса загинув під колесами власного авто.