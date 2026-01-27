23:05  27 січня
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
27 січня 2026, 23:17

Дії Зеленського все більше і більше суперечать тим цінностям, які ми відстоюємо – демократія, права людини та верховенство права

27 січня 2026, 23:17
Уперше євродепутати почули про злочини ТЦК і про те що насправді у нас тут відбувається
Уперше євродепутати почули про злочини ТЦК і про те що насправді у нас тут відбувається
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Права людини. Абсолютна жорстока та корумпована система мобілізації, коли багаті та лояльні можуть "відкупитись" від своїх обовʼязків, а інші можуть бути побитими та навіть вбитими представниками ТЦК.

Верховенство права. Коли Президент Зеленський виключно своїм особистим рішенням, без жодного рішення суду, запроваджує санкції проти своїх політичних опонентів або проти бізнесменів, коли їхню власність можуть відібрати, а їх шантажувати.

Корупція. На щастя, в нашій країні працюють незалежні антикорупційні органи. Але коли стало відомо, що вони розслідують справу щодо наближених до Президента осіб, він спробував ліквідувати ці органи та взяти їх під свій контроль минулого липня. І це змогли зупинити виключно люди, які вийшли на вуличні протести. Я був одним з тринадцяти (!) народних депутатів, які голосували проти цього рішення в парламенті.

В грудні минулого року, місяць назад, Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію, мета якої розслідування можливих порушень антикорупційного законодавства під час дії воєнного стану. Мене було обрано головою цієї Комісії. І ви знаєте, яку я отримав підтримку? Я отримав відкриту кримінальну справу проти себе зі звинуваченням в державній зраді.

Маленька демократія зможе вижити та перемогти велику автократію, але маленька автократія не має жодних шансів проти великої.

Будь ласка, допоможіть Україні залишитись демократичною країною.

27 січня 2026
