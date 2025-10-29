16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 18:30

У Луцьку чоловік взяв у заручники дітей колишньої: для чого він це зробив та яке покарання отримав

29 жовтня 2025, 18:30
У Луцьку чоловік узяв у заручники дітей своєї колишньої, заявивши, що нібито обміняє їх на відстрочку від служби

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Зловмисник утримував дітей понад три години, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та погрожуючи ножем.

За рішенням суду, чоловік отримав 8 років ув’язнення за небезпечні дії проти дітей і погрози життю та здоров’ю.

Правоохоронці наголосили, що подібні випадки серйозно караються законом, а безпека дітей завжди є пріоритетом.

Нагадаємо, 10 листопада в мережі поширилося відео, як у Львові працівники ТЦК посеред вулиці заштовхали в мікроавтобус чоловіка. Кілька цивільних намагалися цьому завадити, але не змогли. Пізніше Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що призначив перевірку.

Луцьк діти Заручники відтермінування
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
