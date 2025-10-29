У Луцьку чоловік взяв у заручники дітей колишньої: для чого він це зробив та яке покарання отримав

У Луцьку чоловік узяв у заручники дітей своєї колишньої, заявивши, що нібито обміняє їх на відстрочку від служби

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Зловмисник утримував дітей понад три години, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та погрожуючи ножем.

За рішенням суду, чоловік отримав 8 років ув’язнення за небезпечні дії проти дітей і погрози життю та здоров’ю.

Правоохоронці наголосили, що подібні випадки серйозно караються законом, а безпека дітей завжди є пріоритетом.

Нагадаємо, 10 листопада в мережі поширилося відео, як у Львові працівники ТЦК посеред вулиці заштовхали в мікроавтобус чоловіка. Кілька цивільних намагалися цьому завадити, але не змогли. Пізніше Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що призначив перевірку.