На Волині затримали переправників, які за $7 тисяч вели чоловіків за кордон

На Волині двоє ділків організували "трансфер" чоловіків через кордон за $7 тисяч
Правоохоронці перекрили черговий канал незаконного виїзду чоловіків призовного віку
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Схему організував голова регіонального благодійного фонду у змові з представником однієї з всеукраїнських громадських організацій.
Фігуранти мали доправити "клієнтів" власним авто до прикордонної зони, де б показували напрям для переходу кордону поза офіційними пунктами пропуску. Вартість "трансферу" до сусідньої країни становила 7 тисяч доларів.
Ділків затримали дорогою до прикордоння сусідньої області. Вони вже провели інструктаж і отримали частину грошей.
Затриманим оголосили підозру за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через держкордон). Їм загрожує до 9 років ув’язнення.
Нагадаємо, раныше на кордоні на Вінниччині затримали 26-річного жителя Херсонщини з фальшивими документами на "відрядження" до Болгарії. Під час розмови з прикордонниками чоловік заплутався у відповідях, після чого зізнався: купив підробки в невідомої особи за 20 тисяч доларів.