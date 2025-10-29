На Волині затримали переправників, які за $7 тисяч вели чоловіків за кордон

Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Схему організував голова регіонального благодійного фонду у змові з представником однієї з всеукраїнських громадських організацій.

Фігуранти мали доправити "клієнтів" власним авто до прикордонної зони, де б показували напрям для переходу кордону поза офіційними пунктами пропуску. Вартість "трансферу" до сусідньої країни становила 7 тисяч доларів.

Ділків затримали дорогою до прикордоння сусідньої області. Вони вже провели інструктаж і отримали частину грошей.

Затриманим оголосили підозру за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через держкордон). Їм загрожує до 9 років ув’язнення.

Нагадаємо, раныше на кордоні на Вінниччині затримали 26-річного жителя Херсонщини з фальшивими документами на "відрядження" до Болгарії. Під час розмови з прикордонниками чоловік заплутався у відповідях, після чого зізнався: купив підробки в невідомої особи за 20 тисяч доларів.